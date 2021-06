Halo Infinite: quando esce il nuovo gioco di Master Chief?

Durante l'esplosiva conferenza di Microsoft e Bethesda, in occasione dell'E3 2021, 343 Industries ha reso note nuove informazioni riguardanti Halo Infinite, la nuova iterazione di quella che è probabilmente l'esclusiva più importante e più attesa dagli appassionati dell'intero ecosistema Xbox.

Nonostante l'assenza di trailer o gameplay dedicati alla campagna principale di Halo Infinite, il pubblico di fan della saga ha reagito piuttosto bene alla presentazione del multiplayer di Halo Infinite - il quale verrà pubblicata gratuitamente per tutti su Xbox e PC - che ha detta del team di sviluppo rappresenterà la migliore e più completa iterazione della modalità multigiocatore dell'intera storia del brand, grazie anche alla possibilità di girare ad un frame rate di 120 fps che dovrebbe rendere l'esperienza estremamente fluida e piacevole.

Nonostante tutte le informazioni e i dettagli diffusi, corroborati anche da un video di approfondimento pubblicato da Microsoft nei giorni successivi alla conferenza dell'E3, abbiano stuzzicato e convinto il pubblico, ad ormai 6 mesi dalla finestra di lancio prevista - fissata dopo un primo rinvio al periodo delle vacanze invernali di fine 2021 - non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, anche se 343 Industries sembra rassicurare sul fatto che il gioco verrà comunque pubblicato entro la fine dell'anno. Nel caso questo non dovesse accadere, una delle possibilità indicate come più concrete da insider, voci di corridoio e analisti è che venga pubblicata prima la componente multigiocatore free-to-play, seguita a distanza di qualche settimana dalla modalità campagna, che evidentemente richiede un maggiore lavoro di polishing prima di poter essere offerta al pubblico.