Halo Infinite: quando inizia la Stagione 2 del multiplayer?

Il comparto multigiocatore online di Halo Infinite è disponibile a sorpresa in accesso anticipato a partire dallo scorso 15 novembre 2021, e tutti i giocatori PC e Xbox possono così giocarlo in maniera del tutto gratuita.

Contemporaneamente è stato introdotto anche il Battle Pass della Stagione 1, la prima delle tante programmate dagli sviluppatori e che scandiranno la progressione degli utenti all'interno del multiplayer del gioco, attraverso l'accumulo di punti esperienza per salire di livello. I piani originali in questo senso, come dichiarato dallo stesso team di sviluppo, erano quelli di introdurre una nuova Stagione (e il relativo Battle Pass) esattamente ogni tre mesi, ma a causa di alcuni intoppi nello sviluppo la Stagione 2 di Halo Infinite è stata rinviata a maggio 2022.

La Stagione 1 del multiplayer di Halo Infinite, chiamata Heroes of Reach, e il relativo Battle Pass non dureranno quindi solo tre mesi, ma circa il doppio. In questo modo tutti i giocatori avranno il tempo di guadagnare i punti esperienza necessari per raggiungere il livello 100 e riscattare tutte le ricompense disponibili, mentre nel frattempo il team di sviluppo potrà dedicarsi al perfezionamento del proprio prodotto creando nuovi eventi e contenuti per la prima stagione.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sulla nuova opera di 343 Industries vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Halo Infinite.