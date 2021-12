Halo Infinite: quando si sblocca la campagna? Data e ora italiana

Halo Infinite esce mercoledì 8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S ma sarà possibile iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte oppure no? Facciamo chiarezza sull'orario di lancio della campagna del nuovo Halo.

Purtroppo non si potrà iniziare a giocare alla mezzanotte di mercoledì 8 dicembre, 343 ha infatti organizzato un lancio previsto più avanti nel corso della giornata e per quanto riguarda l'Italia l'orario di sblocco è fissato per le 19:00, un'ora prima in Gran Bretagna a causa della differenza di fuso orario mentre in Giappone, Australia, Asia e Nuova Zelanda il gioco arriverà il 9 dicembre sempre a causa del fuso differente.

In ogni caso per quanto riguarda il nostro paese, come detto, sarà possibile iniziare a giocare a partire dalle 19:00 di mercoledì 8 dicembre. Per ingannare il tempo potete ovviamente giocare con il multiplayer (già disponibile gratis per tutti in Beta su PC, Xbox One e Xbox Series X/S) oppure leggere la nostra recensione di Halo Infinite per non farsi trovare impreparati al debutto della campagna.

Quanto dura la storia di Halo Infinite? Sono necessarie circa 15 ore per arrivare ai titoli di coda ma chiaramente questo valore è indicativo e varia in base al proprio stile di gioco.