Halo Infinite, quando si svolgerà la Beta? Risponde 343 Industries

Prima di arrivare sul mercato durante le festività di quest'anno, Halo Infinite si renderà protagonista di una Beta (o meglio, di un "flight", come piace ai ragazzi di 343 Industries) che servirà agli sviluppatori per testare le funzionalità e le infrastrutture del comparto multigiocatore.

In occasione del reveal del multiplayer di Halo Infinite all'E3 2021, che sarà gratis per tutti i giocatori su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il team di sviluppo espresso la sua intenzione di dare il via alla Beta nel corso di quest'estate. La stagione è ormai entrata nel vivo, ma non ci sono ancora tracce di test, pertanto in risposta alle numerose richieste il Community Manager John "Unyshek" Junyszek si è premurato di fornirci un aggiornamento: "Valutiamo continuamente la build per il flight, esattamente come facciamo con i test della Master Chief Collection, e la data esatta è dettata dallo stato dello sviluppo. Detto ciò, quando decideremo una data, ve lo faremo sapere".

In altre parole, 343 Industries non è ancora in grado di fornirci una data d'inizio per la Beta di Halo Infinite. Nel frattempo, vi ricordiamo che la partecipazione sarà consentita solamente ad alcuni membri selezionati membri del programma Halo Insider, dunque se desiderate anche voi una possibilità di partecipare, potete cominciare iscrivendovi al programma tramite questa pagina.