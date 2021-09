Halo Infinite, il radar torna al passato: sarà come nella trilogia originale

Mancano ancora tre mesi al lancio di Halo Infinite, e i ragazzi di 343 Industries sono ancora impegnati nel bilanciamento della componente multiplayer. Ad aiutarli ci stanno pensando gli stessi giocatori, che con il primo test - al quale ne seguiranno degli altri nelle prossime settimane - hanno fornito tanti preziosi consigli.

Nell'ambito di un nuovo aggiornamento di Halo Waypoint, gli sviluppatori hanno parlato di alcuni cambiamenti attuati sulla base del feedback fornito dai fan. Uno dei più evidenti coinvolge il radar, il quale tornerà a funzionare come nei primi giochi della serie Halo. Durante il primo flight, il "Sensore di Combattimento" di Halo Infinite, o radar, funzionava in maniera molto simile al "Tracciatore di minacce" di Halo 5: Guardians. In altre parole, mostrava i nemici solamente mentre sparavano con le armi o effettuavano uno sprint. "Nonostante alcuni abbiamo apprezzato il nuovo approccio, abbiamo notato che a molti giocatori mancava il vecchio sistema. Abbiamo quindi aggiornato il 'Sensore di Combattimento' per farlo somigliare al 'Tracciatore di movimento' dei vecchi giochi", si legge sulle pagine di Halo Waypoint. Nelle prossime build di Halo Infinite, quindi, il radar mostrerà tutti i giocatori, ad eccezione di quelli che si muovono accovacciati.

Il lancio della campagna single-player di Halo Infinite e del multiplayer gratis è fissato per l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che in Xbox Game Pass. La cooperativa e la Forgia arriveranno in Halo Infinite in un secondo momento.