Halo Infinite, tra rampini e acrobazie: un piccolo assaggio della Campagna

Mentre la campagna promozionale organizzata da Microsoft per Halo: Infinite sta portando Master Chief ad atterrare sui campi da football USA in mixed reality, è ormai partito il conto alla rovescia per il nuovo capitolo della saga.

Ad addolcire la decina di giorni che restano prima del Day One dello shooter, ci pensa un piccolo assaggio della Campagna principale del gioco. In particolare, il content creator Mint Blitz ha avuto modo di condividere sul proprio account Twitter ufficiale una breve clip video che pone l'accento sulle nuove abilità acrobatiche di Master Chief.

Per il suo atteso ritorno in scena, lo Spartan 117 potrà infatti contare sull''ormai celebre rampino, che pare aprire la strada ad alcune implicazioni inaspettate. Lo strumento sembra infatti permettere di catapultarsi su nemici ignari o persino di compiere spericolate acrobazie a mezz'aria sfruttando i numerosi veicoli che attendono tra le lande di Halo: Infinite. Per farvi un'idea, potete visionare il breve filmato direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare, siete ansiosi di poter emulare Mint Blitz?



Con il lancio di Halo: Infinite in programma per la giornata di martedì 8 dicembre, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete prepararvi all'appuntamento leggendo un ricco riassunto della trama di Halo.