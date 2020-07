Halo Infinite: il rampino non trasformerà Master Chief in Spider-Man

Tra le più grandi novità messe in evidenza dal primo video di gameplay di Halo Infinite durante l'Xbox Games Showcase c'è stato senza alcun dubbio il rampino, un nuovo gadget dell'armatura di Master Chief chiamato ufficialmente "grappleshot")

Lo Spartan potrà impiegarlo per raggiungere aree normalmente inaccessibili, afferrare oggetti lontani e persino attaccare i nemici. Sembra essere uno strumento incredibilmente versatile, in grado di portare una ventata d'aria fresca nella serie consentendo al Capo di compiere movimenti che prima gli erano preclusi. Tenete ben presente, in ogni caso, che il nuovo rampino non gli permetterà di svolazzare per le ambientazioni come se fosse una sorta di Spider-Man.

Ha ritenuto opportuno specificarlo Jerry Hook, Head of Design presso 343 Industries, nel corso di un'intervista concessa a GameSpot: "Voglio assicurarmi che i nostri fan lo capiscano per bene - Master Chief non è Spider-Man. Non è ciò che fa il Grappelshot". Lo scopo di quest'oggetto, tra l'altro, è perfettamente spiegato dalla lore: "Il Grappelshot ha una specifica funzione per l'UNSC: aiuta i Marine e gli Spartan nei combattimenti nave contro nave. Chief e gli Spartan lo hanno modificato per poterlo usare non solo nell'ambito dell'Anello, ma anche negli ambienti terresti in generale".