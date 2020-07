Halo Infinite: Razer annuncia l'arrivo di periferiche a tema per PC e Xbox

Come già accaduto in passato con altri brand (Overwatch, Mass Effect, Destiny 2 e tanti altri), Razer ha annunciato la sua nuova partnership con Microsoft per portare sul mercato nel corso dei prossimi mesi una serie di periferiche da gaming per PC e Xbox a tema Halo Infinite.

L'annuncio è avvenuto con un breve post sui canali social ufficiali dell'azienda produttrice di hardware indirizzato ad un pubblico di videogiocatori e non contiene indizi specifici su quali saranno i prodotti coinvolti nell'iniziativa. Il post parla inoltre di PC e Xbox, lasciando così intendere che le periferiche in arrivo potrebbero essere compatibili sia con la console di prossima generazione, Series X, che con One. In ogni caso, dando un'occhiata alle precedenti collaborazioni, è molto probabile che questo accordo darà vita ad oggetti come cuffie, tastiere, mouse e tappetini di varie dimensioni. È improbabile invece che Razer possa annunciare dei controller dedicati all'esclusiva Micorsoft, dal momento che quasi sicuramente il colosso di Redmond produrrà una versione limitata del pad di Xbox Series X ispirato allo sparatutto.

In attesa che vengano svelati i prodotti in questione, vi ricordiamo che i meme su Craig il Brute di Halo Infinite stanno spopolando sui social network.