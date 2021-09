Halo Infinite: Razer annuncia le periferiche ufficiali dello sparatutto

A distanza di qualche mese dall'annuncio dell'arrivo di una linea di periferiche ispirate a Halo Infinite, Razer ha svelato nel corso della serata tutti i dettagli sugli accessori che presto potranno essere acquistati online e nei negozi.

Si tratta di una collezione composta da quattro diversi pezzi, acquistabili singolarmente e con un design ispirato all'armatura verde del protagonista. La linea di periferiche dell'azienda include le cuffie Razer Kaira Pro (compatibili anche con le console Xbox), la tastiera Razer BlackWidow V3, il mouse Razer DeathAdder V2 e il tappetino in versione estesa e con i LED RGB lungo tutto il perimetro chiamato Razer Goliathus Extended Chroma.

Ciascuno di questi oggetti includerà anche un esclusivo contenuto aggiuntivo per lo sparatutto. Ecco l'elenco completo degli accessori e dei relativi DLC presenti nella confezione:

Razer Kaira Pro: armatura per gli Spartan Deathly Poison (Prezzo: 169,99 dollari)

Razer DeathAdder V2: emblema Fangs (Prezzo: 179,99 dollari)

Razer BlackWidow V3: mimetica per le armi Deathly Poison (Prezzo: 79,99 dollari)

Razer Goliathus Extended Chroma: cinque ticket per sostituire le sfide (Prezzo: 79,99 dollari)

Al momento non è ancora possibile effettuare il preorder, ma il celebre produttore di periferiche da gaming ha confermato che non manca molto prima che gli utenti possano prenotare i quattro pezzi del set online e per poi riceverli nel corso del mese di ottobre 2021.

