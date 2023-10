Halo Infinite, Reckoning colpisce nel segno: nuovo picco di giocatori dopo un anno e mezzo

Le tante novità della Stagione 5 di Halo Infinite, Reckoning, spingono gli appassionati di sparatutto a ripopolare i server dell'esclusiva Microsoft. La nuova fase ingame dell'FPS di 343 Industries ha infatti registrato un nuovo picco di giocatori online che non veniva raggiunto da oltre un anno.

A rimarcare il 'ritorno di fiamma' dei fan di sparatutto per il comparto multiplayer di Halo Infinite sono i dati condivisi di recente dai curatori di SteamDB, il portale che tiene traccia dei cambiamenti e delle novità che interessano le migliaia di giochi presenti sulle pagine del negozio digitale di Valve.

Stando a quanto emerso dalle tabelle aggiornate di SteamDB, Halo Infinite è tornato a occupare la Top50 dei videogiochi più fruiti dagli utenti di Steam nel corso degli ultimi giorni, con un picco di oltre 18.000 utenti che non veniva raggiunto dall'FPS di 343 Industries sin dal mese di maggio del 2022, nella fase immediatamente successiva al lancio della Stagione 2 Lone Wolves di Halo Infinite.

Solo con il tempo capiremo però se il rinnovato interesse dei patiti di sparatutto per l'ultimo capitolo dell'odissea di Master Chief proseguirà per tutta la Stagione 5 o meno. Ad ogni modo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi anche un altro FPS tripla A ha visto un'impennata nel numero di giocatori attivi: ci riferiamo a Battlefield 2042 e al successo della prova gratis tenutasi di recente, con un picco di oltre 100mila utenti attivi in contemporanea nei server dello sparatutto di EA DICE.