Halo Infinite: il remake della mappa The Pit di Halo 3 in arrivo con la Forgia!

Mentre 343 Industries festeggia il quindicesimo anniversario dal lancio di Halo 3, in rete arriva la conferma dell'arrivo con la Forgia di Halo Infinite della riedizione attualizzata dell'iconica mappa The Pit.

Sin dalla partenza della fase di beta testing della Forgia di Halo Infinite prevista per novembre, tutti gli appassionati della saga sparatutto di Microsoft potranno darsi battaglia in una versione reinterpretata in chiave cyberpunk della mappa multiplayer The Pit di Halo 3.

Il filmato esplicativo confezionato dai creatori di contenuti che stanno partecipando all'Alpha della Forgia ci mostra alcune delle ambientazioni del remake di The Pit, una mappa che dovrebbe mantenere inalterato il suo layout simmetrico dell'originario hangar di addestramento per truppe UNSC e offrire un'esperienza multiplayer improntata sugli scontri ravvicinati e sulle tattiche di guerriglia urbana.

La 'nuova' The Pit sarà però solo una delle innumerevoli sorprese previste per la partenza della beta dell'editor di mappe di Halo Infinite. Nei giorni scorsi, i ragazzi di 343 Industries hanno descritto le enormi potenzialità della Forgia di Halo Infinite tra scripting e bot, illustrando in video le numerose opzioni a disposizione degli utenti desiderosi di plasmare le proprie ambientazioni customizzate e dare vita a esperienze uniche, sia in multiplayer che in singolo.