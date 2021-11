Halo Infinite, niente remake delle mappe classiche: 'Non funzionano bene'

Nel corso di una nuova intervista concessa a IGN.com, i ragazzi di 343 Industries sono tornati a discutere del comparto multiplayer online di Halo Infinite, soffermandosi in particolar modo sulle mappa che lo shooter Sci-Fi conterrà al lancio.

Secondo quanto riferito dallo studio, Halo infinite non conterrà dei rifacimenti veri e propri di mappe provenienti dagli scorsi capitoli della serie. Una decisione che prende le distanze dal passato (Halo 4, ad esempio, conteneva "Ragnarok", un remake di "Valhalla" di Halo 3), sebbene non mancheranno di certo le occasioni per omaggiare le mappe classiche della saga di Master Chief.

"Vogliamo che i contenuti risultino freschi, ma vogliamo anche che riecheggino il passato senza però presentare lo stesso layout o lo stesso layout con piccole differenze, perché si tratta di un gioco diverso con altre necessità", le parole di Andrew Witts, Lead Multiplayer Designer del titolo.

"Ci sono alcune mappe che sono uscite in quasi ogni singola iterazione di Halo", ha poi aggiunto il Lead Multiplayer Level Designer Cayle George. "Quindi non direi che non faremo mai un remake, ma di nuovo, stiamo realizzando un reboot spirituale, quindi siamo attenti a dare il nostro tocco personale, ma lo facciamo comunque sembrare un po' un viaggio nostalgico. Abbiamo provato i porting delle mappe uno a uno. Non funzionano bene".



Ricordiamo che Halo Infinite sarà pubblicato l'8 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Rimanendo in tema, 343 Industries ha recentemente svelato la nuova mappa Streets. Per ulteriori approfondimenti sul comparto multiplayer, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Halo Infinite.