Halo Infinite riceverà dei contenuti ispirati allo show TV di Paramount+

Nonostante qualche recensione tiepida, la serie televisiva di Halo ha frantumato il record di visualizzazioni su Paramount+ e ha anche incassato il parere positivo di Marcus Lehto, co-creatore dei primi capitoli della serie videoludica. Non siamo rimasti sorpresi, quindi, quando abbiamo appreso i programmi di 343 Industries.

Brian Jarrard, Community Director per conto del team di sviluppo, ha confermato che prossimamente Halo Infinite riceverà dei contenuti ispirati alla serie televisiva. Il responsabile della community non ha svelato una data precisa, ma l'impressione è che non dovremo attendere molto prima di goderci il crossover, che probabilmente offrirà un nuovo mini-pass con dei cosmetici a tema. L'obiettivo è quello di convincere i videogiocatori ad appassionarsi alla serie, e viceversa. Gli spettatori possono già godersi una marea di riferimenti all'universo di Master Chief, quindi tra non molto toccherà agli utenti di Infinite ricevere un assaggio della serie TV.

Il concetto di "oggetti cosmetici non canonici" è stato introdotto nel multiplayer di Halo Infinite già tempo addietro con l'evento Fracture, che ha stabilito una timeline alternativa dell'universo di Halo. Era solo una questione di tempo prima che accadesse la stessa cosa con la serie televisiva, che si svolge in quella che è stata battezzata "Silver Timeline". Ad oggi, ricordiamo, sono stati lanciati due episodi dello show: Contact e Unbound. Li avete già visti?

In queste ore, il Community Director Brian Jarrard ha anche dovuto rispondere ai fan indispettiti per i pochi update di Halo Infinite.