Halo Infinite potrebbe ricevere una nuova modalità sviluppata da Certain Affinity

Da diversi giorni sta circolando un rumor secondo il quale Certain Affinity starebbe sviluppando un gioco in stile Monster Hunter per Xbox, un certo Project Suerte. La voce, messa in giro da Jeff Grubb, è stata "confermata" anche da Jez Corden di Windows Central. Quest'ultimo, tuttavia, ha aggiunto un altro po' di pepe a tutta la faccenda.

Certain Affinity è noto per il suo lavoro di supporto al multiplayer di Halo Infinite e brand come Call of Duty e DOOM, tuttavia ora si sentirebbe pronto a creare qualcosa di completamente suo. Ciò, tuttavia, non significa che il lavoro del team con gli Spartan sia terminato, afferma Jez Corden. Secondo alcune sue fonti fidate, Certain Affinity starebbe sviluppando una modalità multiplayer con il nome in codice "Tatanka", che parrebbe essere pensata per risultare accessibile ai nuovi arrivati. In altre parole, dovrebbe essere meno competitiva delle modalità già esistenti del multiplayer gratis di Halo Infinite, ossia Arena e Big Team Battle. Un altro obiettivo di questa modalità sarebbe quello di attirare giocatori normalmente avvezzi ad altre esperienze quali Fortnite, Call of Duty Warzone e Apex Legends. La modalità in questione dovrebbe legarsi in qualche modo alla Forgia (il cui arrivo è previsto nella Stagione 3 di Halo Infinite) e permettere ai giocatori di creare i propri contenuti, affrontando al contempo un percorso di progressione separato da quello del Battle Pass.

Una descrizione che potrebbe voler dire tutto e niente, difatti anche Corden ha fatto diverse speculazioni. Potrebbe trattarsi di un'esperienza PvE in stile Orda di Gears of War, oppure di una variante della Warzone PvPvE già vista in Halo 5. Il giornalista non si sente di escludere neppure la Battle Royale, sebbene in passato 343 Industries si sia dimostrata poco propensa nei suoi confronti.