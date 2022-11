Halo Infinite: le ricompense gratis del Battle Pass e i nuovi eventi annunciati da 343

Dopo aver appreso della futura integrazione del Ray Tracing per la versione PC di Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries ci aggiornano circa le nuove ricompense gratuite che i giocatori potranno riscattare con il Battle Pass del Winter Update.

Il Battle Pass sarà gratuito e includerà trenta livelli di ricompense. Il team di sviluppo ha anche ottimizzato il sistema in modo che i giocatori possano avanzare e ottenere i premi più velocemente del solito.



Alcune delle ricompense che potrete sbloccare sono il nucleo dell'armatura Mark V di Halo Reach, insieme a vari accessori ed emblemi, i visori Sardonic e Bullfrog, gli elmi CQB e CQC, le corazze SIMA e MOA Assault, vari accessori per l'elmo, ginocchiere e spalline, XP boost e altro ancora. Non mancheranno le ricompense leggendarie come le spalline SAP/SEC (sinistra e destra) e la corazza TAC/KUKRI accessoriato con un machete, e infine l'elmetto Mark V come trentesimo premio. Trovate tutto questo nel filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Ci saranno anche "ricompense fantastiche" in arrivo con i prossimi eventi tra cui il Winter Contingency che celebrerà le festività natalizie a dicembre. Gli amanti della customizzazione estetica saranno lieti di sapere che gli sviluppatori sono riusciti a trovare un modo per creare un cappello da indossare sul casco. A gennaio arriverà poi l'evento JFO con altri contenuti a tema Halo Reach incluso il casco JFO.

Vi ricordiamo che con il Winter Update il sistema di progressione di Halo Infinite è rivoluzionato e si baserà maggiormente sulle partite giocate anziché sulle sfide.