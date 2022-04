Halo Infinite Lone Wolves: il nuovo trailer mostra le novità della Stagione 2

Manca circa un mese al lancio della Stagione 2 di Halo Infinite, la quale prenderà il nome di Lone Wolves. Nel pomeriggio, 343 Industries ha svelato alcuni dei cambiamenti che caratterizzeranno la prossima stagione, accompagnando tale annuncio al primo trailer di Lone Wolves.

Il primo importante cambiamento della Stagione 2 di Halo Infinite riguarda il negozio, visto che gli sviluppatori promettono bundle molto più ricchi in termini di contenuti, così da giustificarne l'elevato costo. Per quello che riguarda invece il Battle Pass, questo permetterà agli utenti premium di accumulare 1.000 Crediti, ma offrirà anche un maggior numero di elementi cosmetici per chi deciderà di non acquistare la versione a pagamento. Dovrebbero inoltre arrivare sfide settimanali migliorate e con una ricompensa finale che giustifichi il completamento delle numerose sfide: a tal proposito, dovrebbero essere state eliminate le ricompense settimanali minori come emblemi, sfondi e loghi per armi e corazze.

Nel lungo post si è anche parlato di un argomento che la community di Halo Infinite ha molto a cuore, ovvero la personalizzazione. Pare infatti che i feedback dei giocatori abbiano spinto gli sviluppatori a rivedere il sistema di modifica delle armature e stanno già arrivando le prime novità in tal senso: l'obiettivo di 343 Industries è quello di rendere gli oggetti compatibili con molti più nuclei di corazza e fare in modo che gli oggetti presenti nei kit possano essere utilizzati senza limitazioni.



L'update gratuito aggiungerà inoltre mappe, modalità ed eventi a tempo limitato grazie ai quali ottenere elementi cosmetici esclusivi. In attesa dell'arrivo della Stagione 2 il prossimo 3 maggio 2022, vi ricordiamo che un recente leak ha svelato l'imminente arrivo della modalità Last Spartan Standing in Halo Infinite.