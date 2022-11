Halo Infinite, le ricompense del Winter Update sono 'deludenti' per i giocatori

Dopo le conferme in merito all'arrivo del ray tracing per la versione PC di Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries hanno aggiornato i giocatori in merito ai contenuti che saranno disponibili con il Battle Pass del Winter Update, le cui ricompense sono state purtroppo giudicate come deludenti da alcuni membri della community.

Come potete osservare all'interno del post Reddit allegato alla notizia e pubblicato dall'utente BomberHARRlS, diversi item del Battle Pass - come booster degli XP o spalline per le armature - sono stati riproposti un gran numero di volte, dando l'impressione generale che gli oggetti ottenibili siano in realtà molti di meno rispetto a quelli presenti.

Le risposte degli utenti non si sono ovviamente fatte attendere. Alcuni hanno infatti criticato la 'pigrizia' degli sviluppatori, accusandoli di aver limitato fortemente le opzioni di personalizzazione gratuite per spingere i giocatori ad acquistare oggetti estetici a pagamento.

Non ci resta, quindi, che attendere eventuali risposte ufficiali in merito alla questione da parte del team di sviluppo.

Vi ricordiamo, inoltre, che, con l'uscita del Winter Update l'8 novembre, 343 Industries apporterà delle modifiche importanti al sistema di progressione di Halo Infinite. Stando a quanto dichiarato dal team all'interno delle pagine di Halo Waypoint, sembra che i punti esperienza del gioco non saranno più legati alle Sfide, e saranno invece ottenibili come ricompensa per aver giocato in qualsiasi modalità.