Halo Infinite rinviato al 2022? State tranquilli è solo un pesce d'aprile

Halo Infinite rinviato al 2022? La notizia ha iniziato a circolare poco prima della mezzanotte su Twitter ma state tranquilli perchè si tratta di un pesce d'aprile organizzato in realtà in maniera piuttosto maldestra.

La prima testata a riportare la notizia è Kotaku, che cita il Tweet in questione (ora cancellato) proveniente però da un profilo fake. Come notarlo? Il profilo ha un solo post, poco più di 50 follower e una spunta del verificato non ufficiale. La redazione di Kotaku si è scusata per la gaffes, chi ha scritto la notizia non ha prestato attenzione a questi particolari ed era convinto che la notizia arrivasse effettivamente da un profilo ufficiale di Halo o 343 Industries. Niente di tutto questo, il profilo è stato ora rimosso così come il messaggio postato su Twitter, trovate in ogni caso uno screenshot qui sotto.

State tranquilli dunque, Halo Infinite è ancora previsto per l'autunno 2021 e secondo vari rumor il gioco arriverà a novembre, giusto in tempo per la stagione natalizia e esattamente dodici mesi dopo la prima data di lancio annunciata.

Questa settimana 343 ha approfondito il comparto sonoro di Halo Infinite rivelando che parte delle musiche saranno ispirate ai primi capitoli della saga, per quello che rappresenta un vero e proprio ritorno al passato per il franchise.