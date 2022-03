Halo Infinite fu rinviato di un anno per renderlo 'un gioco di cui essere orogliosi'

Uscito a dicembre 2021, Halo Infinite ha ottenuto un pregevole successo di critica e pubblico, venendo acclamato come uno dei titoli migliori dell'anno. Ma l'ultima avventura di Master Chief si è fatta attendere molto a lungo, andando incontro ad un rinvio di oltre un anno dopo il controverso gameplay reveal di luglio 2020.

Nel corso di un'intervista con il Washington Post riguardo il futuro del gioco e la serie tv ispirata al franchise, diversi membri di 343 Industries hanno spiegato che la ragione principale dietro il grosso posticipo (il gioco originariamente sarebbe dovuto uscire nel novembre del 2020 al lancio di Xbox Series X/S) era per trasformarlo in un gioco di cui chiunque poteva esserne orgoglioso, facendo quindi dimenticare la fredda accoglienza al video-gameplay di presentazione.

Sulla questione si è in particolare soffermata Bonnie Ross, general manager di 343 Industries: "All'epoca per tutti sembrava che Microsoft avrebbe rovinato Halo. La stampa, i fan, chiunque pensava che fosse la fine di Halo. Creare Halo non è semplice, e ritrovarsi in questa grossa situazione è stato molto scoraggiante", ha spiegato Ross, aggiungendo che il team di sviluppo "sosteneva che questo non sarebbe stato un gioco di cui essere fieri".

Tale pensiero è stata la chiave principale che ha spinto Microsoft e gli sviluppatori a rinviare il gioco alla fine del 2021. La general manager ha proseguito con i retroscena: "Per noi come team era così importante far tornare Halo per il lancio della nuova console, per creare un momento unico. Il rinvio è stata una decisione incredibilmente dolorosa perché sarebbe stata una gran cosa per il business esserci in quel momento. Per Halo sarebbe stato un grande momento esserci, ma non era la cosa giusta da fare per Infinite, e non era la cosa giusta da fare per il team".

La mossa, seppur difficile, si è rivelata giusta considerata l'ottima accoglienza ricevuta, ma in ogni caso lo studio continua a lavorare duramente per arricchire sempre di più l'esperienza di gioco: la Stagione 2 di Halo Infinite partirà il 3 maggio 2022, e nel frattempo gli autori intendono anche perfezionare il sistema anticheat Arbiter di Halo Infinite, così da garantire un'esperienza in rete soddisfacente per tutti gli utenti.