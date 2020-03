Halo Infinite rinviato per Coronavirus? Matt Booty chiarisce la situazione

La scorsa settimana 343 Industries ha confermato che la compagnia ha attivato le pratiche per lavorare da casa tramite Smart Working così da ridurre i rischi dovuti all'epidemia di Coronavirus. Che impatto avrà tutto questo su Halo Infinite?

Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo e 343 non sta registrando ritardi sulla tabella di marcia tuttavia essendo i dipendenti a lavoro da casa e non in ufficio potrebbero sorgere ostacoli e problemi a rallentare la produzione.

A chiarire la situazione è Matt Booty di Xbox Game Studios: "la salute dei nostri dipendenti è al primo posto e sappiamo che i videogiochi sono importanti in momenti come questo, tuttavia ognuno dei nostri studi sta affrontando sfide complesse e limitazioni, così come alcuni partner esterni. Siamo attivi nel supportare i team ed i responsabili degli stessi per fare in modo che possano prendere serenamente le migliori decisioni possibili durante questo periodo."

Microsoft dal canto suo ha confermato il lancio di Xbox Series X a Natale 2020 e anche Halo Infinite dovrebbe arrivare in tempo per il lancio, Booty non ha fatto riferimenti specifici al gioco di 343 ma ha ribadito come il processo produttivo a distanza possa portare a rallentamenti nello sviluppo e questo vale ovviamente per qualsiasi gioco e non solamente per il nuovo Halo.