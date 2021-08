Halo Infinite, basta rinvii: il kolossal FPS di Microsoft riceve la prima classificazione

Dopo avervi condiviso insieme a voi le emozioni e i giudizi sulla Beta Tecnica del multiplayer di Halo Infinite, assistiamo finalmente alla pubblicazione, da parte della rating board australiana, della prima classificazione ufficiale del kolossal FPS di Microsoft.

Le analisi confezionate dai curatori dell'ente australiano per la certificazione dei videogiochi in procinto di essere commercializzati arrivano a stretto giro di posta dall'altra scheda, pubblicata sempre dalla rating board australiana, per Forza Horizon 5.

Il lancio dell'esperienza arcade racing a mondo aperto di Playground Games, lo ricordiamo, è previsto per il 5 novembre, di conseguenza la (quasi) contemporanea classificazione di Halo Infinite costituisce un importante indizio sull'uscita entro fine anno dell'attesissimo sparatutto di 343 Industries.

Sul fronte dei contenuti, la valutazione dell'ente australiano non fornisce ulteriori dettagli sulla campagna principale o sull'esperienza da vivere nella dimensione multiplayer ma si limita a certificare la presenza, all'interno del gioco, di "violenza, acquisti ingame, interazioni online tra giocatori e frasi dal blando linguaggio volgare", da qui la scelta del rating M "Mature" (corrispondente al "nostro" PEGI 18).

In attesa di scoprire la data di lancio definitiva della nuova esclusiva Microsoft in arrivo su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulla storia di Halo e Master Chief aspettando Infinite.