Halo Infinite ha rischiato di essere rinviato per la seconda volta

343 Industries ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di Halo Infinite e in questa occasione il team ha rivelato che il gioco è stato vicino a subire un secondo rinvio, dopo il primo che lo ha visto passare da gioco di lancio per Xbox Series X/S a titolo in uscita durante l'autunno 2021.

Il direttore creativo Joseph Staten ha ammesso candidamente che all'interno dello studio si è parlato della possibilità di un ulteriore rinvio ma questa decisione è stata poi scartata e dunque Halo Infinite uscirà in autunno come promesso.

"Abbiamo deciso di non rinviare ancora il gioco, noi ci stiamo lavorando da tanto tempo e la community aspetta un nuovo Halo da anni. Halo Infinite è un live service e quindi di fatto lo sviluppo non sarà mai concluso, il gioco si evolverà continuamente. Il lancio rappresenterà l'inizio di un viaggio. con la campagna e la prima stagione multiplayer inizieremo questa avventura in tempo per la festività di fine anno. Non vogliamo ritardare ancora."

343 ha poi confermato che Halo Infinite non avrà la campagna co-op e la Forgia al lancio, queste funzionalità verranno aggiunte più avanti come parte di un supporto post lancio esteso che vedrà il gioco ricevere numerosi update per integrare nuovi contenuti. Al momento Halo Infinite è privo di una data di uscita ma chissà che questa non possa essere annunciata durante lo showcase Xbox Gamescom del 24 agosto.