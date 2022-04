Halo Infinite Roadmap 2022: quando arrivano la Co-Op e la Forgia?

Con un nuovo post affidato alle pagine del proprio blog istituzionale, i ragazzi di 343 Industries hanno rivelato la Roadmap del 2022 per Halo Infinite, fornendo le prime date indicative per modalità molto richieste come la Campagna Co-Op e la Forgia.

Joseph Staten, Head of Creative per Halo Infinite, ha specificato che i piani possono cambiare da un momento all'altro e che la Roadmap è in continua evoluzione, pertanto potrebbe anche arricchirsi ulteriormente nei prossimi mesi. Per ora, ci ricorda innanzitutto che la Stagione 2 "Lone Wolves" si svolgerà dal 3 maggio al 7 novembre, e aggiungerà un Battle Pass con 100 livelli, due nuove mappe (Catalyst per l'Arena e Breaker per Big Team Battle), e tre nuove modalità di gioco (Re della Collina, Land Grab e Last Spartan Standing). Previsti anche il nuovo evento Frattura: Entrenched, la cui prima settimana si svolgerà dal 24 al 30 maggio, e due eventi multiplayer narrativi, ossia Interference (dal 3 al 16 maggio) e Alpha Pack (dal 19 luglio al 1° agosto).

Le novità non si fermano qui, poiché la Stagione 2 è destinata ad ospitare anche due delle feature più richieste dai giocatori fin dal lancio del gioco. La Roadmap fissa alla fine di agosto il debutto della Campagna Co-Op online e della funzionalità di replay delle missioni, e a settembre l'apertura dell'Open Beta della Forgia. In tutti questi mesi possiamo aspettarci anche dei miglioramenti all'esperienza di gioco, mentre non è stata fatta alcuna menziona delle rumoreggiata Battle Royale di Halo Infinite in sviluppo presso Certain Affinity.

Staten ci ha infine lasciato con qualche anticipazione sulla Stagione 3 di Halo Infinite, che prenderà il via dopo il 7 novembre: possiamo aspettarci un nuovo Battle Pass con 100 Tier, nuove mappe, modalità, oggetti sandbox, eventi narrativi, eventi frattura, miglioramenti all'esperienza, il prosieguo dell'Open Beta della Forgia e il debutto della Campagna Co-Op Splitscreen in locale, quest'ultima ancora priva di una finestra di lancio.