Halo Infinite, nuova Roadmap: tanti contenuti in arrivo, addio alla coop in locale

Le preannunciate novità sulla Roadmap 2022 di Halo Infinite si concretizzano nel nuovo, importante aggiornamento sullo sviluppo del kolossal sparatutto. 343 Industries condivide l'infografica sui contenuti in arrivo, ma ci sono brutte notizie per la cooperativa a schermo condiviso della campagna principale.

Partiamo proprio dall'ultimo appunto per confermare, purtroppo, l'addio alla cooperativa in locale della Campagna di Halo Infinite: stando a quanto sostenuto dalla sussidiaria statunitense degli Xbox Game Studios, la cancellazione di questa modalità è stata determinata dalla necessità di "riallocare le nostre risorse e focalizzare le nostre attenzioni sulle altre funzionalità del gioco".

Quanto al futuro, 343 Industries suddivise l'infografica in due sezioni ben distinte: la prima si concentra sulle aggiunte e sulle sorprese previste nel Winter Update di Halo Infinite, mentre la seconda delinea il quadro delle novità in arrivo da marzo a giugno 2023 con la Stagione 3 Echoes Within.

Nel Winter Update avremo modo di partecipare alla Beta della Forgia di Halo Infinite, all'opzione per rigiocare le missioni singleplayer, alla Cooperativa Online della Campagna, a 30 tier aggiuntivi e gratuiti per l'attuale Battle Pass e alle due mappe multiplayer Detachment e Argyle. Tutti questi contenuti verranno lanciati nella finestra temporale tra l'8 novembre 2022 e il 7 marzo 2023.

La Stagione 3 Echoes Within, invece, porterà in dote due nuove mappe per Arena e Big Team Battle, il fucile M392 Bandit, l'equipaggiamento Shroud Screen e un Battle Pass con 100 Tier, oltre a tanti altri contenuti e interventi di ottimizzazione per l'esperienza multiplayer di Halo Infinite che verranno lanciati dal 7 marzo al 27 giugno 2023.