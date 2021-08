Halo Infinite, rumor: 343i ha grossi problemi nello sviluppo di coop e Forgia?

Come ormai ben saprete, Halo Infinite non avrà cooperativa e Forgia al lancio. Sebbene gli sviluppatori non abbiano chiarito quali siano i motivi del rinvio di queste due feature, a svelarlo potrebbe essere stato un post anonimo apparso qualche giorno fa su Reddit.

Il lunghissimo messaggio è stato pubblicato da un utente che non ha voluto svelare la sua identità e che sostiene di essere uno degli sviluppatori dello sparatutto Microsoft. Nel post si entra molto nel dettaglio delle problematiche dello sviluppo, le quali riguarderebbero principalmente la campagna e il cambio di alcuni elementi del team con una visione completamente diversa (ricordiamo che la struttura del team è cambiata in seguito al tanto chiacchierato rinvio del gioco). Questi cambiamenti interni hanno provocato non pochi problemi al resto dello studio, poiché le modifiche apportate in seguito al gioco mal si adattano sia alla struttura della mappa che al resto delle meccaniche create precedentemente. All'inizio il gioco viene definito come uno sparatutto ispirato a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Just Cause, con una grande mappa ricca di strutture che il giocatore poteva liberamente ripulire dai nemici. Con il cambio di director, però, gli sviluppatori hanno dovuto modificare tale struttura di gioco e fare in modo che vi fossero più mini-eventi opzionali in giro per la mappa senza che vi fosse però l'obbligo di completarli tutti per proseguire. A prescindere da tutto, però, sembrerebbe che l'azienda sia soddisfatta della campagna.

A dare qualche grattacapo sarebbe principalmente la coop a causa del sistema di respawn, il quale risulta essere particolarmente complesso da gestire in un open world all'interno del quale quattro giocatori possono spostarsi liberamente. Sembrerebbe che 343i abbia considerato diverse opzioni e che alla fine abbia deciso di optare per la formula classica della serie, la quale però è difficile da implementare a causa dei numerosi bug. Lo stesso sembra valere per la Forgia, particolarmente ambiziosa ma anch'essa non priva di problemi. Secondo il presunto sviluppatore, il team era ben conscio che non avrebbe terminato i lavori su tale modalità entro i tempi prestabiliti e temeva inoltre che la sua eventuale disponibilità al lancio avrebbe potuto rovinare la sorpresa ai giocatori per via della presenza al suo interno di tutti i nemici della campagna.

Nel post si parla anche di una richiesta di rinvio dell'intero gioco ai piani alti di Microsoft, che però è stata rifiutata in maniera decisa. In ogni caso non sembra che il team stia soffrendo particolarmente a causa del crunch, che c'è ma non sarebbe ai livelli di Cyberpunk 2077.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a considerare che non vi è alcun modo di verificare che la fonte sia attendibile, sebbene la precisione con la quale vengono descritti alcuni elementi faccia indubbiamente riflettere.