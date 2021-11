Halo Infinite: scoperto un bizzarro easter egg dedicato a Craig il Bruto

Nel corso degli ultimi giorni giornalisti e influencer hanno avuto l'opportunità di giocare la campagna di Halo Infinite in anteprima e in uno dei video gameplay pubblicati su YouTube è possibile vedere un divertente easter egg dedicato proprio a Craig il Bruto.

Prima di procedere con i dettagli sull'easter egg, va precisato che la sua descrizione potrebbe anticiparvi qualche contenuto sulla campagna single player di Halo Infinite e vi sconsigliamo di procedere nella lettura della notizia se non volete alcun tipo di spoiler.

Nel video pubblicato dallo youtuber Mint Blitz possiamo vedere che Master Chief raggiunge la cima di una struttura non più sotto il controllo degli avversari per poi fare una bizzarra scoperta: sugli schermi dei computer è visibile una sorta di poster elettronico che segnala le date del tour di Craig, il quale viene mostrato come un artista che si esibisce in giro per lo Zeta Halo. Si tratta di un divertente segreto nascosto dal team di sviluppo e non escludiamo che nella campagna ve ne siano anche altri dedicati al meme che ha strappato un sorriso ai giocatori nel corso della prima presentazione del gameplay dello sparatutto all'E3 2020.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra in movimento l'easter egg, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le prime impressioni sulla campagna di Halo Infinite dopo dieci ore di gioco.