Halo Infinite, scordatevi i problemi della Beta PC: al lancio sarà un gioco migliore

Avete giocato la prima fase della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite su PC e non avete potuto fare a meno di notare una serie di problematiche tecniche e ludiche? Dormite sonni tranquilli, 343 Industries ha assicurato di aver già risolto gran parte delle criticità, che dunque saranno assenti nella versione completa del gioco per PC.

Dall'ambiente competitivo, in particolare dall'host e caster Alex "Goldenboy’ Mendez, sono arrivate alcune lamentele relative all'implementazione di mouse e tastiera, ma c'è anche chi ha espresso una certa dose di preoccupazione per le performance, gli impuntamenti, il sistema di mira assistita e la latenza.

Le discussioni in rete hanno attirato l'attenzione del Community Manager di 343 Industries John Junyszek, il quale è intervenuto per rassicurare tutti i PC gamer in pensiero: "Ho parlato con il team incaricato della versione PC, e hanno confermato che i miglioramenti applicati alle performance, agli impuntamenti, alla latenza, alla mira e ad altro ancora sono già stati applicati internamente per fare in modo che possiate vivere un'esperienza di prima qualità al lancio".

Dopodiché, ha aggiunto: "Ci sono dei problemi noti nella build Tech Preview, ma la buona notizia è che la maggior parte di essi è già stata risolta internamente, e continueremo a migliorare e ottimizzare l'esperienza in ogni possibile area prima del lancio".

Il lancio della campagna di Halo Infinite e del multiplayer free-to-play, ricordiamo, è fissato per il prossimo 8 dicembre. Prima di allora, in ogni caso, si svolgerà un altro weekend di test, previsto dal 1° al 4 ottobre secondo questo calendario. Oltre all'Arena 4vs4, metterà a disposizione anche la modalità Big Team Battle 12vs12. Su Xbox sarà aperto a tutti i giocatori, mentre gli insider PC dovrebbero aver già ricevuto un codice per invitare un amico.