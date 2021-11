Halo Infinite Stagione 1:mille dollari per sbloccare ogni oggetto? L'allarme dei dataminer

I dataminer del Multiplayer di Halo Infinite affermano di aver rintracciato tutti i pacchetti sbloccabili nella Stagione 1 del kolossal sparatutto di 343 Industries. Se veritiera, l'anticipazione dovrebbe suggerire un esborso superiore ai 1.000 dollari per chi desidera sbloccare tutti i bundle.

A lanciare l'allarme sono gli stessi dataminer che hanno rintracciato questi file nascosti tra le pieghe del codice del Multiplayer di Halo Infinite e, di concerto, gli utenti del forum di Reddit che stanno attingendo a queste importanti anticipazioni per intavolare una discussione che, visto il tema trattato, è piuttosto accesa.

Partendo dai prezzi degli oggetti attualmente disponibili nel negozio della Beta di Halo Infinite, un redditor ha calcolato il possibile prezzo degli 88 pacchetti di personalizzazioni scoperti dai dataminer, calcolandone l'effetivo valore in base a quello delle customizzazioni già note.

Seguendo il ragionamento del redditor, chi vorrà dotarsi di tutti gli accessori, le emote, i modificatori dell'aspetto dell'armatura e le customizzazioni dell'equipaggiamento della Stagione 1 dovrebbe prepararsi a sborsare un totale di 1.035 dollari, corrispondenti a circa 921 euro al tasso di cambio attuale.

A prescindere dalla veridicità delle scoperte effettuate dai dataminer e dalla scrupolosità adottata dai redditor nel ricostruire i possibili prezzi dei pacchetti premium della Stagione 1, è bene ricordare che il Multiplayer di Halo Infinite si trova ancora in Beta e che, in quanto tale, è da considerare per sua stessa definizione come una versione preliminare e passibile di cambiamenti anche profondi. Il team di 343, d'altronde, ha già apportato le prime modifiche al Battle Pass di Halo Infinite, a dimostrazione della propria volontà di riconsiderare anche gli aspetti più dirimenti del sistema di progressione delle Stagioni.