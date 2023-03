Halo Infinite: segnalazioni in massa per problemi di accesso al gioco dopo l'ultima patch

Mentre Halo Infinite continua ad aggiornarsi con nuove patch che portano i 120 Hz su Series X, a seguito dell'ultima patch della grande produzione targata 343 Industries emergono gravi problemi che rendono impossibile l'accesso ad Halo Infinite: questo è quello che alcuni utenti di ResetEra hanno segnalato nelle ultime ore sul noto forum.

343 Industries ha dato il via alla stagione 3 Echoes Within su Halo Infinite, apportando grandi novità nel celebre titolo appartenente alle produzioni targate Microsoft. Eppure, l'ultimo aggiornamento avrebbe causato non pochi problemi a diversi giocatori, come segnalato dall'utente YuSuzzune e non solo:

"A quanto pare, gli utenti che potevano lanciare e giocare Halo Infinite non sono più in grado di farlo perché una delle ultime patch ha imposto il requisito di avere una GPU con 4GB di Vram per poter giocare il titolo. Il risultato è che il forum di Steam è pieno di persone che hanno acquistato il gioco, l'hanno giocato e ora non possono farlo più".

"Non sono più in grado di giocare alle mappe Forge da quando hanno iniziato a inserirle nelle playlist", afferma invece l'utente denx poco sotto. "Il gioco fa apparire un messaggio d'errore ogni volta che una mappa della forgia inizia a caricare e il gioco si blocca". Per il giocatore in questione, l'impossibilità di avviare il titolo targato 343 Industries sarebbe iniziata dal mese di dicembre 2022, il che ha reso inaccessibile Halo Infinite - e continua a farlo - da più di tre mesi.

Un problema tutt'altro che da prendere sottogamba, dunque, soprattutto in seguito all'improvvisa modifica dei requisiti minimi del gioco. Sta di fatto, però, che le segnalazioni delle suddette problematiche sono diverse e provenienti da più giocatori. Occorrerà attendere quindi nuove informazioni su quanto accaduto, nella speranza che 343 Industries corra ai ripari risolvendo il problema in questione.