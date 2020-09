Halo Infinite: una serie di concept art svela un nuovo nemico e un'armatura Spartan

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete delle novità molto interessanti per tutti gli appassionati di Halo che stanno attendendo con ansia il nuovo Infinite. Grazie ad una coppia di concept art pubblicata su Halo Waypoint è infatti stato possibile scoprire qualche dettaglio aggiuntivo su un nuovo nemico e su una nuova armatura Spartan.

Per quanto riguarda il nuovo avversario di Master Chief, parliamo del minaccioso Jega ‘Rdomnai. Questo pericoloso nemico indossa un'armatura nera con alcuni dettagli rossi proprio come la sua Lama Energetica. Jega è uno dei più fidati soldati di Atriox e, sebbene nessuno conosca le sue origini, c'è chi sostiene sia il frutto di un esperimento. Oltre alla concept art di Jega ‘Rdomnai troviamo anche un'immagine dedicata alla GEN3 Mark VII, nuova armatura degli Spartan creata grazie ad una serie di ricerche durate anni e provata per la prima volta sul campo dalla Spartan Naomi-010, la quale ha potuto indossare la prima generazione di questa nuova serie di corazze.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni sono spuntate in rete le skin delle armi di Halo Infinite a tema Monster Energy, dal momento che Microsoft ha stretto una partnerhsip con l'azienda produttrice di energy drink.