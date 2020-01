Halo Infinite: la serie non si piegherà ai voleri del mercato, parola di 343 Industries

Halo Infinite, il nuovo capitolo della famosa serie che accompagnerà il lancio di Xbox Series X, torna a far parlare di se in un video pubblicato da 343 Industries in cui vengono offerti alcuni brevi retroscena sul suo sviluppo e sull'approccio che lo studio intende intraprendere con il sequel.

"We Are 343 Industries", pubblicato oggi sulla pagina YouTube dello studio, non è come i classici documentari prodotti da Bungie, ma si concentra sulle ambizioni di 343 su Infinite e sulle altre "armi" a disposizione del franchise. Jerry Hook, responsabile del design di Halo Infinite, approfondisce infatti il tipo di approccio intrapreso dallo studio sul titolo: "Dobbiamo essere in grado di rispettare l'eredità da cui veniamo, per assicurarci che Halo non diventi una fusione di tutto ciò che il mercato attualmente richiede, ma facendo si che ciò che rende unico Halo rimanga unico per i nostri giocatori, per la nostra comunità e per l'industria".

Nello stesso video Chris Lee, capo dello studio, conferma poi di voler "portare la comunità" all'interno del processo di sviluppo di Halo Infinite attraverso un programma di test, esattamente come è stato fatto per Halo: The Master Chief Collection.

Insomma, 343 Industries promette di conservare lo spirito della serie e di non piegarsi alle richieste del mercato. Nel mese di dicembre 343 Industries ha riservato un lungo messaggio ai propri fan, pubblicando due nuove concept art in 4k e fornendo alcuni dettagli sulle caratteristiche di Halo Infinite.