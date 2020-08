Halo Infinite, la serie TV tra le cause del rinvio? 343 nega categoricamente

Il rinvio di Halo Infinite continua a far discutere. Nella giornata di ieri Brad Sams di Thurrot ha provato a far luce sulle cause del posticipo, affermando che secondo un insider la produzione della serie televisiva di Showtime avrebbe distratto gli sviluppatori durante la lavorazione del gioco vero e proprio.

"Un insider afferma che la produzione della serie TV di Halo per Showtime è stata un'importate fonte di distrazione per il management di 343i. Spesso ha richiesto la loro attenzione non permettendogli di assicurarsi che lo sviluppo proseguisse regolarmente e raggiungesse le deadline prefissate", si legge su Thurrot.

Parole importanti, che non sono passate inosservate ai ragazzi di 343 Industries. La loro risposta, una ferma smentita, non è tardata ad arrivare. "343 Industries ha un team transmediale dedicato che sta lavorando con Showtime alla creazione e alla produzione dello show TV di Halo. Questo è un gruppo separato dal team di sviluppo di Halo Infinite. Si tratta di due progetti completamente indipendenti con squadre e leadership separate che non impattano l'uno sull'altro", ha dichiarato un portavoce alla redazione di IGN.

Nessun commento, in ogni caso, è stato fatto in merito all'altra indiscrezione, secondo la quale tra le cause del rinvio ci sarebbe anche l'affidamento in outsourcing di una porzione significativa di Halo Infinite e la pessima comunicazione tra i differenti team terze parti impegnati.