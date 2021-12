Halo Infinite, il set Kabuto arriva nel Battle Pass di Tenrai: doveva essere a pagamento

A breve distanza dalle ultime modifiche apportate al Battle Pass di Halo: Infinite, il team di 343 Industries ha un'ulteriore comunicazione per la community.

Nel quadro delle attività proposte dal comparto multigiocatore dello shooter, il team di sviluppo ha infatti deciso di modificare le ricompense proposte per l'evento Fracture: Tenrai. Con quest'ultimo pronto a fare ritorno nel mese di gennaio 2022, 343 Industries ha deciso di consentire ai giocatori di conquistarsi in maniera completamente gratuita il set di armatura e posa denominato Kabuto.



Originariamente in programma per un ingresso nello store di Halo: Infinite, l'item potrà essere invece ottenuto tramite il raggiungimento del livello 10 del Battle Pass dell'evento speciale. Nel corso della prossima edizione di Fracture: Tenrai, il set Kabuto andrà dunque a sostituire gli XP Boots e i Challenge Swap come ricompensa.

La scelta arriva in seguito ad alcuni fraintendimenti che hanno avuto per protagonista l'armatura Yoroi. In una diretta pre-festiva, 343 Industries ha voluto scusarsi per la comunicazione poco chiara. Con la promessa di rendere più trasparente la distinzione tra oggetti acquistabili nello store e oggetti ottenibili invece gratuitamente, la software house ha garantito di star lavorando per rendere le ricompense dei Battle Pass di Halo: Infinite sempre più interessanti e soddisfacenti per il pubblico.