Halo Infinite: uno sguardo approfondito al multiplayer nel nuovo video di 343 Industries

Con la puntualità di una Lama a Energia dei Covenant, le fucine digitali di 343 Industries sfornano il primo dei numerosi video approfondimenti sul multiplayer di Halo Infinite promessi a conclusione dell'Xbox & Bethesda Showcase tenutosi durante l'E3 2021.

Lo speciale di 343 parte dalle considerazioni sui 20 anni trascorsi dal lancio dell'epopea sci-fi di Master Chief e prosegue con una veloce infarinatura sui molteplici elementi che andranno a comporre il puzzle ludico e contenutistico del multiplayer free-to-play di Halo Infinite.

Il filmato svela ad esempio l'Academy, il modulo online di Infinite che favorirà l'ingresso di nuove reclute Spartan nell'universo multigiocatore della saga di Halo: all'interno dell'Academy, la comandante Laurette proporrà tutta unaserie di attività studiate per affinare le proprie abilità e ambientarsi al meglio nella dimensione sparatutto competitiva di Halo Infinite.

In tal senso rientrano gli sforzi profusi da 343 Industries per rendere più agevole la vita dei neofiti, ad esempio con l'introduzione di un matchmaking basato sulle abilità e di una modalità Allenamento, quest'ultima caratterizztaa da Bot gestiti dall'IA e da tanti parametri configurabili per tarare l'esperienza in base alle proprie necessità.

Sempre nel trailer viene offerta un'anteprima sui contenuti dell'Arena, il cuore pulsante dell'esperienza multiplayer di Halo Infinite. L'intenzione dichiarata di 343 è quella di evolvere l'offerta multiplayer per soddisfare i gusti e le richieste dei giocatori più esperti e delle reclute, ma mantenendo un approccio classico che non snaturi il gameplay storico delle sfide online di Halo.

Il lancio di Halo Infinite è previsto per fine 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. In attesa di conoscere la data di uscita definitiva, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su gameplay e multiplayer di Halo Infinite.