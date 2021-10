Halo Infinite: uno sguardo ai dettagliati modelli poligonali nelle nuove immagini

Manca poco più di un mese al debutto di Halo Infinite su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, e ad ogni nuova presentazione il titolo firmato 343 Industries convince sempre di più. Basta semplicemente vedere il nuovo look di Craig the Brute in Halo Infinite per accorgersi dei progressi compiuti dal gioco nell'ultimo anno.

Attraverso il portale Halo Waypoint gli sviluppatori ci offrono un assaggio ancora più concreto dei modelli poligonali di tutti i principali nemici che Master Chief affronterà nella sua prossima, attesissima avventura. Non solo Craig, ma anche diversi altri antagonisti, come gli Elite, i Grunts, i Jackals e il temibile assassino di Spartan Jega 'Rdomnai vantano una notevole cura nei dettagli dei corpi e delle armature. Discorso simile anche per i marines dell'UNSC e del Pilota che accompagna il protagonista in battaglia, intravisto nuovamente anche nell'ultimo video gameplay della campagna di Halo Infinite.

Non solo personaggi: le immagini diffuse da 343i mostrano nel dettagli anche gli evocativi scenari di Zeta Halo e di una parte della mappa di gioco, oltre a tutti i minuziosi particolari delle armi e delle icone all'interno del gioco. Non perdetevi dunque la lunga sequenza di immagini messa a disposizione degli autori, che sottolineano ancora una volta tutti i passi avanti tecnici compiuti da Halo Infinite rispetto alle preview del 2020. Da allora Master Chief ne ha fatta di strada.