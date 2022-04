Halo Infinite diventa uno shooter in Terza Persona: cambia tutto con una Mod

Con la presentazione del primo trailer di Halo Infinite: Lone Wolves, il team di sviluppo di 343 Industries si prepara a inaugurare la seconda Stagione del comparto multiplayer dell'ultima avventura di Master Chief.

E mentre prosegue il supporto post lancio offerto allo sparatutto dalla software house di casa Microsoft, anche i Modder non mancano di offrire il proprio contributo. Di recente, ad esempio, un appassionato ha deciso di trasformare Halo: Infinite in maniera alquanto radicale, convertendo lo shooter in prima persona in un TPS. Grazie alla Mod, i giocatori hanno dunque la possibilità di vestire i panni dello Spartan 117 da una nuova prospettiva, grazie ad un passaggio alla visuale in Terza Persona.

Il feeling offerto dal gameplay di Halo: Infinite muta ovviamente in modo deciso, delineando una svolta notevole per gli amanti delle avventure di Master Chief. I giocatori curiosi di avere un assaggio della Mod possono testare il contento, liberamente disponibile per tutti gli utenti attivi su PC. Diversamente, è possibile anche osservare la Mod in azione grazie al filmato dedicato che potete trovare in apertura a questa news. Oltre a illustrare i passaggi necessari per l'installazione, il video include infatti alcune sequenze di gioco offerte dall'applicazione del contenuto fan-made. Cosa ve ne pare del risultato?



Nel frattempo, non cessano i rumor legati ad un arrivo di una modalità Battle Royale in Halo: Infinite.