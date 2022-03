Halo Infinite: il sistema anti-cheat si chiama Arbiter, 343 lavora per migliorarlo

Tramite un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori di 343 Industries ci svelano qualche dettaglio in più sul sistema anti-cheat di Halo. Fino ad oggi, la software house non si è mai sbottonata troppo al riguardo per proteggere il suo titolo e di conseguenza i suoi giocatori.

343 Industries ha innanzitutto confermato che il nome ufficiale del sistema anti-cheat è Arbiter, esattamente come i nemici presenti nella serie di Halo. Lo studio di sviluppo ha spiegato che intende "mantenere il più segreto il più a lungo possibile. Tutto ciò che possiamo fare o dire - o in questo caso, non dire - serve a proteggere i nostri giocatori e la loro esperienza. Sappiamo che alcuni di voi potrebbero non essere del tutto d'accordo con la nostra decisione di tenere questa conversazione fuori dai riflettori, e poiché non crediamo che l'efficacia del nostro approccio dipenda interamente dalla sua segretezza, vogliamo essere più trasparenti sullo stato attuale dell'anti-cheat".



È così che gli sviluppatori ci confermano che in futuro arriverà un metodo integrato all'interno dello sparatutto per segnalare i giocatori: "Abbiamo sentito forte e chiaro la richiesta di migliorare gli strumenti per segnalare altri giocatori per cheating o comportamenti tossici", ha detto 343. "In questo momento, esiste un processo esistente attraverso il sito Halo Support all'indirizzo aka.ms/HaloReportAPlayer che porta a indagini dirette dal nostro team di sicurezza. Ogni segnalazione viene esaminata da un membro del team di sicurezza e siamo grati a tutti di voi che avete presentato un ticket e ci avete aiutato ad agire".

