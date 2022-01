Halo Infinite: il sistema di monetizzazione cambierà la prossima settimana

I ragazzi di 343 Industries hanno fatto tesoro delle numerose critiche ricevute nelle scorse settimane e sono pronti mettere in atto alcune sostanziali modifiche al sistema di monetizzazione del multiplayer gratis di Halo Infinite.

Le modifiche verranno attuate in concomitanza del lancio del nuovo evento Cyber Showdown, annunciato nella serata di ieri e fissato per martedì 18 gennaio. A descriverle nel dettaglio è stato Jerry Hook, Head of Design di 343 Industries e uno dei veterani che hanno contribuito alla fondazione di Xbox Live. Con una serie di post su Twitter, ha spiegato che a partire dal prossimo martedì i prezzi dei bundle diminuiranno, mentre il valore degli oggetti al loro interno sarà aumentato. Inoltre, verranno finalmente messi in vendita singolarmente i cosmetici che in precedenza potevano essere ottenuti solo come parte di un bundle. "Da martedì, l'esperienza del negozio varierà di settimana in settimana", ha dichiarato Hook. "Siamo concentrati sulla riduzione dei prezzi su tutta la linea, fornendo un valore maggiore nei nostri bundle, cominciando a mettere in vendita i singoli oggetti al di fuori dei bundle, e altro ancora".

Quello che verrà messo in atto martedì è solo l'inizio di un processo di miglioramento che proseguirà nelle settimane a venire. "Testeremo nuove cose nel corso del resto della stagione, in modo da poter continuare a imparare e migliorare per il futuro. Per favore, continuate a fornire il vostro feedback durante questo processo. Spero di vedervi la prossima settimana per l'evento Cyber Showdown".

Cyber Showdown durerà due settimane, dal 18 gennaio al primo febbraio. I giocatori avranno l'opportunità di sbloccare una serie di oggetti cosmetici a tema cyberpunk. Secondo i data miner, verranno introdotte anche nuove modalità di gioco come Attrition e Re della Collina. Prima di salutarvi, ricordiamo che la prossima settimana è anche atteso il fix della modalità Big Team Battle di Halo Infinite.