Halo Infinite: nuova skin esclusiva, è gratis con alcuni smalti per unghie

Mentre l'evento Frattura Tenrai di Halo Infinite continua a permettere ai giocatori di sbloccare la splendida corazza Spartan da samurai in maniera gratuita, Microsoft ha annunciato un'inaspettata collaborazione grazie alla quale sta per arrivare una skin esclusiva nello sparatutto online.

Dal 1 febbraio 2022, infatti, i giocatori potranno acquistare uno dei 12 nuovi smalti per unghie targati OPI e ricevere ricompense esclusive in Halo Infinite e Forza Horizon 5. Nel caso dello shooter in prima persona riceverete una livrea ricoperta di glitter per il vostro Spartan, invece i giocatori del racing game sbloccheranno un'auto esclusiva.

Ecco di seguito la lista completa dei prodotti grazie ai quali si potrà ricevere la ricompensa in game:

Quest for Quartz

Pixel Dust

Racing for Pinks

Suzi is My Avatar

Trading Paint

Heart and Con-soul

The Pass is Always Greener

Sage Simulation

You Had Me at Halo

Can’t CTRL Me

Achievement Unlocked

N00berry

Al momento l'iniziativa coinvolge esclusivamente il mercato americano e include anche un concorso attraverso il quale i videogiocatori potranno provare ad accaparrarsi uno degli esclusivi controller Xbox la cui scocca richiama i colori dei nuovi smalti OPI.

In attesa di scoprire se qualcosa del genere arriverà anche in Europa, vi ricordiamo che Halo Infinite è stato finito in meno di 30 minuti da uno speedrunner particolarmente abile che ha condiviso la sua impresa sul web.