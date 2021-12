Halo Infinite: skin e gettoni gratis di dicembre per gli abbonati a Xbox Game Pass

In occasione dell'annuncio dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre 2021, Microsoft ha finalmente svelato nel dettaglio il contenuto del primo pacchetto a tema Halo Infinite per gli abbonati al servizio.

Come aveva anticipato il colosso di Redmond nel corso degli ultimi mesi, periodicamente gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass riceveranno un bundle gratuito contenente consumabili ed elementi cosmetici da utilizzare nel comparto multigiocatore online di Halo Infinite. A pochi giorni dal lancio della campagna, il portale ufficiale Xbox si è aggiornato con tutti i dettagli sul primo di questi pacchetti, il quale sarà particolarmente ricco.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti del primo bundle gratis di Halo Infinite per gli abbonati a Xbox Game Pass:

Gettoni Esperienza Doppia, 4 unità

Gettoni Cambio Sfida, 4 unità

Livrea esclusiva ‘Pass Tense’ per il fucile d'assalto MA40

Tutti questi oggetti saranno disponibili sia su PC che su console e potranno essere riscattati nella sezione delle ricompense di Xbox Game Pass a partire dal prossimo 8 dicembre 2021.

