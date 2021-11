Halo Infinite, skin gratis: come sbloccare la livrea HCS Inverno

Sebbene la stragrande maggioranza degli oggetti utili per la personalizzazione dello Spartan nella Beta Multiplayer di Halo Infinite siano a pagamento nel negozio o facenti parte delle ricompense premium del Season Pass, esistono anche skin gratuite che i giocatori possono sbloccare in pochi e semplici passi.

A tal proposito, avrete notato che in giro per i server della beta gratuita del titolo 343 Industries vi è una gran quantità di Spartan che indossa una livrea di colore bianco, blu e rosso. Se anche voi avete notato questo particolare, sappiate che non si tratta di utenti spendaccioni, ma solo di giocatori che hanno approfittato di un'interessante offerta e che si sono accaparrati un bundle gratuito. Se anche voi volete ottenere questo pacchetto, potete farlo immediatamente seguendo le nostre istruzioni.

Innanzitutto avviate la Beta Multiplayer di Halo Infinite e fate l'accesso alla sezione relativa al multigiocatore online nel menu principale: a questo punto scorrette con il tasto RB le tabelle fino a giungere al negozio di oggetti cosmetici. In questa nuova finestra dovete selezionare il menu "Offerte HCS - Visita il menu della Serie Campionato Halo", ovvero la sezione del negozio nella quale è possibile acquistare tutta una serie di skin legate ai principali team eSport di tutto il mondo (Fnatic, Cloud9 e così via). Noterete che, sebbene la quasi totalità dei bundle abbi un costo di 1.000 Punti (l'equivalente di 9 euro in microtransazioni), ne esiste uno completamente gratuito che prende il nome di "Prova Lancio HCS!". Cliccateci sopra e riscattate il pacchetto a 0 Punti, così da farlo subito vostro.

All'interno del bundle si trovano tre diverse versioni della Livrea Epica chiamata HCS Inverno, così da poterla applicare a tutti e tre i nuclei corazza attualmente disponibili nel gioco: Yoroi, Mark VII e Mark V [B](quella del Battle Pass).

Prima di lasciarvi all'immagine della livrea, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un leak per i nuovi contenuti di Halo Infinite in arrivo a febbraio 2022.