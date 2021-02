Halo Infinite, sorpresa: 343 ha nascosto un file audio nel diario di sviluppo!

Dopo essersi gustati le ultime immagini che testimoniano i progressi grafici di Halo Infinite, gli appassionati della serie sparatutto di Microsoft hanno analizzato nel dettaglio il diario di sviluppo pubblicato dal team di 343 Industries e scoperto file audio "nascosto in bella vista" dagli autori americani.

Tra le pieghe dell'approfondito diario dedicato alle migliorie del comparto grafico e alla libertà d'azione offerta da Halo Infinite, i ragazzi di 343 hanno infatti inserito un link che rimanda a un file .wav con il log di un dialogo tra un ufficiale delle forze UNSC e la dottoressa Halsey.

Il log ripreso dal file audio in questione riprende uno dei momenti cardine della trama di Halo 5 Guardians e si riallaccia agli eventi vissuti da Master Chief e Cortana, di conseguenza evitiamo di fornirvi ulteriori dettagli sui temi specifici trattati dall'ufficiale UNSC e la dottoressa Halsey per non mostrare il fianco agli spoiler.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di quello che gli stessi rappresentanti di 343 Industries descrivono come un reboot spirituale della serie di Halo è previsto nell'autunno del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.