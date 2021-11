Halo Infinite, sorpresa: la corazza di Master Chief è un pannolone ipertecnologico!

Mentre in rete si moltiplicano le segnalazioni sul day one rotto di Halo Infinite, dalle colonne di Polygon il Direttore del Franchise di Halo Frank O'Connor svela uno dei segreti inconfessabili dell'eroe della serie, ovvero la sua igiene personale e i suoi bisogni corporei gestiti interamente dalla corazza Mjolnir!

L'esponente di 343 Industries tocca questo delicato argomento mentre illustra gli ultimi ritrovati della tecnologia bellica del 26° secolo e i balzi in avanti compiuti nella scienza dei materiali. Soffermandosi sull'ipertecnologia della corazza Mjolnir Mark VI GEN 3 di Master Chief, O'Connor spiega infatti come "l'esoscheletro avrà una connessione fisica non invasiva con gli Spartan nello strato a contatto con la pelle. I soldati del futuro non avranno bisogno di andare in bagno. La corazza Mjolnir non implicherà l'utilizzo di sistemi invasivi come quelli dei cateteri odierni, ma adotteranno una sorta di sistema generalizzato di valvole e 'supporti' igienici. Tutto merito dei supermateriali del 26° secolo e della sartoria su misura delle corazze militari del futuro".

Non pago della descrizione offerta, O'Connor sottolinea i concetti chiave del sistema di gestione dei flussi corporei e dell'igiene dei soldati Spartan spiegando che "il supporto igienico della corazza avviene con un'azione capillare, il riciclaggio di ogni fluido corporeo ha un'efficienza vicina al 100%".

Nella discussione è intervenuto anche Joseph Staten, scrittore e Design Director di Halo Infinite, per riferire che "Master Chief non ha tempo di preoccuparsi dei suoi fluidi corporei, ha cose molto più importanti da fare e chiaramente... beh, se deve farla, c'è sempre la sua corazza!". A tal proposito, Frank O'Connor chiude raccontando un aneddoto che non farà contenti i fan di Master Chief: "Di recente stavamo avendo una conversazione sull'argomento con i membri del team, e a un certo punto qualcuno ha chiesto 'che odore avrà mai Master Chief?'. A quel punto ho snocciolato tutta una serie di dati e spiegato che sì, potrebbe avere davvero un odore terribile".