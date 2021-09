Halo Infinite e le sorprese del multiplayer: 343 descrive la modalità Big Team Battle

Oltre al focus sulle microtransazioni di Halo Infinite, nel loro ultimo approfondimento su sul sito ufficiale di Halo i rappresentanti di 343 Industries hanno descritto gli interventi compiuti per evolvere l'esperienza multiplayer della serie dando forma a modalità come quella di Big Team Battle.

Dalle colonne di Halo Waypoint, il Lead Designer del comparto multigiocatore di Halo Infinite, Andrew Witts, ha indicato quelli che, per la compagnia americana, sono i tre pilastri su cui hanno edificato la poderosa infrastruttura di gioco di Big Team Battle, la modalità che farà da sfondo a battaglie online 12vs12.

A detta di Witts, la filosofia di sviluppo abbracciata da 343 per plasmare l'esperienza multiplayer di Halo Infinite su PC, Xbox One e Xbox Series X/S viaggia sul triplice binario della "fantasia della battaglia tra Spartan", della necessità di "consentire a tutte le tipologie di giocatori di prosperare e divertirsi" e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, della volontà di "scatenare il lato sandbox di Halo Infinite".

Entrando nel merito dei tre punti toccati, l'esponente di 343 Industries spiega che "vogliamo che i giocatori si sentano davvero all'interno di un'unità di Spartan che deve combattere e dare il massimo per portare a casa l'obiettivo di squadra, sia fronteggiando il nemico che catturando gli obiettivi o utilizzando veicoli. [...] Halo accoglie molteplici categorie di giocatori, tra piloti, cecchini, cacciatori di obiettivi, combattenti ed esploratori, di conseguenza ci siamo sforzati di assicurare che tutti potessero sentirsi eroi in una partita di Big Team Battle. [...] Per quanto riguarda il lato sandbox, volevamo offrire ai fan l'opportunità di sfruttare a proprio vantaggio l'enorme dimensione delle mappe dando loro tantissimi 'giocattoli' con cui divertirsi nella maniera più libera e senza alcuna restrizione".