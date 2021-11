Halo Infinite: varie sorprese previste per la giornata di oggi secondo gli insider

Da giorni non si parla d'altro: il multiplayer di Halo Infinite esce il 15 novembre? Non lo sappiamo ma secondo vari insider questa possibilità è assolutamente concreta e ci sono buone probabilità che Microsoft opti per uno shadow drop del comparto multigiocatore.

Oltre agli indizi emersi nel weekend (come il countdown di Halo Infinite sul sito di Pringles) arrivano anche le testimonianze di due insider e giornalisti, Tom Henderson e Jeff Grubb. Il primo si dice molto eccitato per le novità a tema Halo Infinite in arrivo mentre il secondo fa sapere di non aver sentito nulla riguardo ad un possibile rinvio del multiplayer e chiude il suo Tweet con un riferimento a Battlefield, in uscita questa settimana e che potrebbe essere messo in ombra dal lancio anticipato di Halo Infinite.

Lo shadow drop riguarderebbe, come già specificato, solamente il multiplayer gratis di Infinite mentre la campagna uscirà a dicembre come previsto, tuttavia ci sarebbe una demo single player in arrivo proprio questa settimana. Ma le sorprese non finirebbero qui... sempre questa sera durante l'evento per i 20 anni di Xbox secondo alcuni rumor assisteremo anche al primo trailer della serie TV di Halo.

Oggi è una giornata importante per il brand Xbox, esattamente il 15 novembre 2001 la prima console Microsoft usciva in Nord America accompagnata da Halo Combat Evolved.