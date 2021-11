Halo Infinite splende di giorno e di notte: il ciclo completo si mostra in azione

Con le prime impressioni della stampa sulla Campagna di Halo: Infinite ora disponibili, l'opera sci-fi si appresta ormai a raggiungere l'intera community di appassionati su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass.

All'appuntamento manca ormai davvero pochissimo, con 343 Industries che ha già annunciato il raggiungimento della fase Gold. In vista del debutto, la software house ha inoltre provveduto a comunicare l'orario di sblocco di Halo: Infinite per ciascuna regione geografica, così da consentire al pubblico di prepararsi al meglio per l'appuntamento.

In attesa della giornata di mercoledì 8 dicembre 2021, il mondo di Master Chief si mostra in azione nell'interessante video che trovate in apertura a questa news. Quest'ultimo, realizzato da content creator che hanno già potuto testare Halo: Infinite, ci presenta il ciclo giorno/notte completo che attende Master Chief nella sua nuova avventura. Dall'alba a notte fonda, il filmato offre un time lapse della trasformazione delle atmosfere del mondo di gioco nel corso di una singola giornata in-game. Cosa ve ne pare?



In attesa di potersi immergere tra gli scenari dell'esclusiva Microsoft, ricordiamo che il filmato introduttivo di Halo: Infinite è stato vittima di leak. Consigliamo dunque ai giocatori che non intendono avere anticipazioni sul titolo a prestare particolare attenzione durante la navigazione in rete.