Halo Infinite: questa splendida statua costa più di una Xbox Series X

Nel corso delle ultime ore è stata annunciata una nuova statua di Halo Infinite targata Gaming Heads, azienda produttrice di collezionabili a tema videoludico in serie limitata e dai prezzi non adatti a tutte le tasche.

Parliamo della UNSC Edition del diorama "Master Chief vs Escharum", il quale vede il protagonista assoluto della serie mentre affronta il pericoloso avversario ed è intento a colpirlo con una violenta ginocchiata mentre impugna una Lama Energetica (disponibile in doppia colorazione, rossa e azzurra). Questo incredibile diorama ha un peso di ben 5,60 chilogrammi, è alto 31 centimetri e profondo 45 centimetri. Si tratta quindi di un massiccio pezzo da collezione dal costo non particolarmente accessibile: la statua può infatti essere vostra al prezzo di 529,99 dollari, cifra superiore persino alle console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Esistono anche delle versioni più economiche del prodotto che vantano un minor numero di accessori e Master Chief in posizioni leggermente differenti, le quali sono vendute al prezzo di 469,99 e 499,99 dollari.

Al momento è possibile preordinare il diorama, la cui uscita sul mercato è prevista per il prossimo giugno 2022 in soli 500 esemplari.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul prodotto, vi ricordiamo che di recente è stata annunciata una collaborazione tra Halo Infinite x Rockstar Energy Drink con DLC esclusivi.