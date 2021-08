Halo Infinite: lo Splispace Engine è una 'bestia mitica', per 343 Industries

Pur vero che Halo Infinite si è posto sin da subito l'obiettivo di recuperare le atmosfere e le sensazioni regalate dal primo capitolo della storica serie Sci-Fi, lo shooter di 343 Industries è stato costruito tramite un motore di sviluppo nuovo di zecca.

Il senior software engineer Leonard Holman ci ha offerto un interessante punto di vista sullo SlipSpace Engine, ovvero il motore con cui Microsoft e 343 Industries hanno plasmato il nuovo capitolo di una delle serie più rappresentative in assoluto della lineup Xbox.

"Lo SlipSpace è davvero una bestia mistica; cammina su questa linea sottile tra intimidatoria tecnologia futuristica e sottili chicche di gameplay tradizionale ricche di piccoli dettagli classici e autentici", le parole entusiastiche di Holman. "Sono contento che il team ingegneristico abbia accolto le moderne funzionalità del linguaggio C++. È un momento entusiasmante per essere uno sviluppatore C++, almeno questo è ciò che credo io".

In precedenza, 343 Industries ha dichiarato che lo SlipSpace Engine ha permesso al team di Halo Infinite di realizzare aspetti del gameplay che prima sarebbero stati semplicemente impossibili. Sperimentare nuove idee e funzionalità aggiuntive, inoltre, si è rivelato essere un'operazione molto più rapida rispetto al passato.

Intanto, Halo Infinite ha ricevuto la prima classificazione ufficiale, e questo ci lascia pensare che non ci saranno più rinvii per lo sparatutto, previsto al lancio entro la fine del 2021 su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alle nostre impressioni sulla Beta Tecnica di Halo Infinite.