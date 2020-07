Halo Infinite: spopolano sui social i meme di Craig il Bruto

Questo avversario dalla grossa stazza e dal volto tutt'altro che aggressivo, nel filmato viene eliminato brutalmente da Master Chief con un attacco corpo a corpo. La terribile esecuzione ha spinto gli utenti ad affezionarsi all'alieno, il quel è ormai protagonista di una quantità incredibile di meme sui social network come Reddit e Twitter . Tra chi lo sta utilizzando per sbeffeggiare Microsoft e il comparto tecnico dell'esclusiva Xbox e chi semplicemente sta applicando il suo volto ad immagini note, è ormai possibile reperire sul web un numero davvero elevato di meme che riguardano questo personaggio. La situazione è così bizzarra che persino Brian Jarrard , l'Halo Community Director di 343 Industries, ha invitato i propri follower su Twitter a segnalargli tutte le immagini e i video più divertenti.

Send me your Craig memes. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020

What's going on? I was just showing my good friend Ellie a picture of Craig pic.twitter.com/gv0wQ72XuY — |Blake|The Olivia Rodrigo Simp (@crazyduckzxc) July 28, 2020

One Halo tweet a day keeps Craig the Brute at bay. pic.twitter.com/3QbAzKZcaI — Teh Spearhead (@TehSpearhead) July 25, 2020