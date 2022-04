Halo Infinite, spunta Last Standing Spartan: arriverà anche la Battle Royale, per Corden

A poche ore dalla pubblicazione della nuova patch di aprile di Halo: Infinite, la community ha già realizzato un interessante avvistamento relativo al comparto multigiocatore dell'esclusiva Microsoft.

Pare infatti che avviando l'avventura in modalità offline, sia possibile visionare un primo riferimento ad una ancora misteriosa modalità battezzata BTB: Last Spartan Standing. Vista la denominazione, è probabile che l'opzione di gioco abbia a che fare con la Big Team Battle di Halo: Infinite, che potrebbe presto accogliere una svolta di stampo battle royale, volta a premiare l'ultimo Spartan rimasto in campo. Al momento, non vi sono dettagli ufficiali in merito da parte di 343 Industries, ma vista la natura dell'avvistamento, è ragionevole ipotizzare che BTB: Last Spartan Standing possa debuttare relativamente presto all'interno del multiplayer di Halo: Infinite.



Nel frattempo, non si arrestano le indiscrezioni che vorrebbero una vera e propria modalità Battle Royale in arrivo in Halo: Infinite. Dalle pagine di Windows Central, il noto giornalista e insider videoludico Jez Corden ribadisce infatti di aver avuto modo di intercettare diverse indiscrezioni legate al debutto del contenuto. Generalmente ben informato sull'universo verdecrociato, Corden non ha però offerto alcun dettaglio ulteriore: per saperne - eventualmente - di più, non resta dunque altro da fare che attendere.